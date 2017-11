Das Café am Rathaus, Pflaumen und Zombies - drei Gründe für die Québecer Elektro-Band Valaire, das 'Loch' Bozouls zur europäischen Traumstadt zu erklären. Das südfranzösische Städtchen befindet sich zu Teilen in einer 100 Meter tiefen Schlucht. Wir haben Valaire Löcher in den Bauch gefragt.