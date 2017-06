Seit 7 Jahren schon gibt es den Spleen und New Wave Sound der französischen Band La Femme. Nach der Erfolgswelle in Frankreich, ist die Band nun auch drauf und dran, Europa anzupeilen. Die Stadt, die es ihnen bisher am meisten angetan hat? Madrid. Ihre Fiesta, Wärme und der 'verdammte Schinken'. Interview caliente.