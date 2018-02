[Video] Großbritanniens Ministerin für Einsamkeit

Seit Januar hat Großbritannien eine Ministerin für Einsamkeit, höchstpersönlich ernannt von Premierministerin Theresa May. Ihr Name? Tracey Crouch. Die Berufung mag albern klingen, Tatsache ist aber: Mehr als neun Millionen Menschen in Großbritannien leiden täglich unter Einsamkeit. Niemand ist eben eine (einsame) Insel - trotz drohendem Brexit. Who cares? Na wir!