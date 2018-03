Island hat es Anfang des Jahres vorgemacht, Deutschland geht mir mehr Transparenz einen Schritt vorwärts, trotzdem bleibt die Einkommenskluft hierzulande so hoch wie fast nirgendwo in der EU. Auch in Frankreich soll das Thema Gender-Pay-Gap nun endlich in Angriff genommen werden. Europaweit verdienen Frauen durchschnittlich immer noch 16,3 Prozent weniger als Männer: Who Cares? Na wir!