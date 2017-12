The Woman Behind: An der Bar ihre Frau stehen

Barbara - The Woman Behind | Foto ©Antinea Radomska, Logo ©Alessandro Corgna

Barbara - The Woman Behind | Foto ©Antinea Radomska, Logo ©Alessandro Corgna

Barbara ist eine italienische Barfrau in Paris. Sie kämpft gegen Geschlechterklischees in ihrem Berufsumfeld, das lange nicht für Frauen zugänglich war. Ihr Ziel? Anderen Frauen zeigen, dass das einzige Limit die Engstirnigkeit der Anderen ist. In dieser Mini-Doku erklärt sie, wie wichtig es ist, nach der Macht zu greifen. Der echten!