[SPEZIAL] Der 25. November gilt als Internationaler Tag für die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, schon lange bevor er 1999 durch die UN offiziell initiiert wurde. In den letzten Wochen gingen so viele Frauen aus aller Welt mit ihren persönlichen Erfahrungen an die Öffentlichkeit, wie nie zuvor. Doch #MeToo und #Balancetonporc sind nur die Spitze des Eisbergs. Who Cares? Na wir!