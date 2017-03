Porno: Die Fantasien der Europäer

In seinem Jahresbericht liefert Pornhub immer ziemlich genaue Analysen über Besucherzahlen und Vorlieben auf der Internetseite. Die weltweit führende Sharing- und Streaming-Plattform für Pornos zeigt, dass sie die Fantasien der Euorpäer bestens kennt. Im Jahr 2016 hat die Seite 23 Milliarden Besucher und 92 Milliarden Videoaufrufe (87,8 Milliarden in 2015) verzeichnet, was täglich 64 Millionen Aufrufe weltweit macht. Ein ziemlich heftiges Jahr für die Server der Plattform, welche einen Datenstrom von 99 Gigabyte pro Sekunde verarbeiten mussten, um den zahlreichen Anfragen nachzukommen.

Auch wenn sie häufig allein vor ihren Bildschirmen sitzen, sind die europäischen Internetnutzer in puncto Porno alles andere als isoliert. Am meisten werden auf dem Alten Kontinent die Kategorien "Anal", "Reife Frauen", "MILF", "Lesbisch", "Teens" (18+) angeklickt (Karte 1) - Porno-Klassiker also.

Landsleute, Milf und Riesinnen

Die Sucheingaben der Pornhubnutzer enthüllen jedoch ein paar zusätzliche Details über die Vorlieben der Europäer. Einer der Europa-Trends ist der Lokalkonsum. Unter den zahlreichen, von Pornhub berücksichtigten Suchanfragen fällt auf, dass die populärsten in der jeweiligen Landessprache verfasst sind. Diese Suchen landen in fast allen untersuchten Ländern auf dem ersten Platz, als sei das Hörverständnis des Inhaltes wichtiger als andere Aspekte.

Neben der Sprache haben wir uns die drei populärsten Suchanfragen innerhalb jedes Landes angesehen, die das Konsumverhalten der Europäer charakterisieren. Europa steht auf Hotel Mama, was Sucheingaben wie "Mama", "Milf" (Mother I would like to fuck) oder "Schwiegermutter" belegen. Die Italiener stehen eher auf "footjobs", also Masturbation mit den Füßen, Portugiesen liebäugeln mit "Brasilianerinnen" aus ihrer ehemaligen Kolonie. Auf Malta wiederum scheint die Größe (k)eine Rolle zu spielen, denn hier wird vermehrt nach "Riesinnen" gesucht.

Was Frauen wollen

Es mag befremdlich sein, aber offenbar scheinen einige Pornhubnutzer auch auf Politiker und anderweitige Berümtheiten zu stehen. Suchanfragen wie 'Boris Johnson' (aktueller britischer Außenminister) und 'Theresa May' (britische Premierministerin) haben nach dem Brexit-Referendum um 14 624 % bzw. 3 423 % zugelegt. Ähnliche Anfragen gab es in Italien, wo am Tag des Verfassungsreferendums vermehrt nach der Staatssekretärin Maria Elena Boschi (ehemalige Ministerin unter Renzi), Matteo Renzi (ehemaliger Präsident des Ministerrats) und Virginia Raggi (die Bürgermeisterin von Rom) gesucht wurde.

Die Frauen stehen den Männern in nichts nach. Weltweit machen sie 26 % der Besucher der Plattform aus, eine Zunahme um 2% verglichen mit 2015. In Europa bilden deutsche Frauen mit 20% das Schlusslicht, während Frauen in Serbien 35% der Pornokonsumenten ausmachen. Frauen auf Pornhub interessieren sich zumeist für homosexuelle Handlungen. Stichworte wie "lesbisch", "lesbische Schere" und "Dreier" sind hierbei die häufigsten Anfragen.

Quelle : Pornhub