Paris: Girl Power bei der Gay Pride

La marche des fiertés (Marsch des Stolzes), am 24. Juni 2017 in Paris | (cc) Antinea Radomska

Es ist 14 Uhr am Place de la Concorde in Paris. Regenbogen-Gesichter, neonfarbene Perrücken und Pailletten bevölkern die Straßen von Paris. Dieses Jahr sind besonders die Frauen an der Front. „Jetzt die bedingungslose und hürdenfreie PMA (‚procréation médicale assistée‘, auf deutsch ‚künstliche Befruchtung‘)“, lautet die Forderung bei dieser 40. Ausgabe der Gay Pride. Für Virginie, Sprecherin des Vereins SOS Homophobie, erhielten Lesben noch nicht die gleiche Aufmerksamkeit innerhalb der LGBTI-Community. Am vergangenen Samstag waren sie dafür aber zu tausenden versammelt.

In Frankreich haben nur sterile, heterosexuelle Paare Zugang zu künstlicher Befruchtung. Ziel der Pride: dieses Recht auch für lesbische Paare und alleinstehende Frauen zu öffnen.

