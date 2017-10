Die Frauen in Holland sind angepisst. Die 23-jährige Geerte Piening musste letzte Woche 90 Euro Bußgeld zahlen, weil sie auf öffentlicher Straße Pipi gemacht hat. Sie argumentierte jedoch, dass es nicht genügend öffentliche Toiletten gebe und will den Fall vor Gericht bringen. Resultat: Ein feministischer Aufschrei im Land der Tulpen. Who cares? Na wir!