Macerata: Italiens Aufstand gegen Rassismus

Der antifaschistische Umzug in Macerata | Veronica Di Benedetto Montaccini

In Macerata fand am 10. Februar eine große Demonstration gegen Faschismus und Rassismus statt. Fünfzehntausend Menschen sind auf die Straße gegangen, um auf die Schießerei zu reagieren, bei der der Rechtsextreme Luca Traini sechs Migranten verletzt hat. Eins ist klar: Italiens antirassistische Front lebt wieder auf. Und sie will gehört werden.