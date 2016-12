Free Interrail: Europa per Zug aus der Krise fahren

„Unser Vorhaben hat voll eingeschlagen, schaut Vincent-Immanuel Herr auf den Verlauf zurück. Zusammen mit Martin Speer kam er auf die Idee, allen jungen Europäern zu ihrem 18. Geburtstag Interrail-Tickets zu schenken. Die beiden sind Mitte zwanzig und bilden gemeinsam das Aktivisten- und Autorenteam Herr&Speer.

Herr selbst ist „total überrascht, wie schnell das Projekt groß geworden ist“ und versucht den Erfolg folgendermaßen zu erklären: „Die Idee ist leicht verständlich und klar. Abgesehen davon hatten wir auch großes Glück mit dem Zeitpunkt: Europa befindet sich an einem Punkt, an dem nach großen Lösungen gesucht werden muss.“ Angesichts von Brexit und zunehmenden populistischen Bewegungen sei man in Europa offener, „auf etwas unorthodoxere Methoden zu schauen“. Viel mag aber auch an ihrer Lobbyarbeit gelegen haben, die beide in den vergangenen eineinhalb Jahren betrieben haben.