Frankreich: Politischer Humor im Hexagon

Manche Witze bringen einen zum Nachdenken, andere verändern den Lauf der Geschichte. In Frankreich gehören Politik und Humor einfach zusammen. Eine Zeitreise durch die letzten 50 Jahre des politischen Humors im Hexagon.

Von Thierry Le Lurons Parodien, über Les Guignols und die kontroversen Kommentaren Dieudonnés, bis hin zur Satire der TV-Sendung Quotidien: Frankreich hat eine lange Tradition des politischen Humors. Doch zwischen 1950 und heute - wenige Tage vor der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen am 7. Mai - hat sich in diesem Bereich einiges getan. Machen wir eine Zeitreise durch verschiedene Jahrzehnte und Arten des politischen Humors in Frankreich.

(Timeline)