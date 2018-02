Finnland: Feministische Ferien auf SuperShe Island

Eine finnische Milliardärin hat auf einer Insel nicht weit von Helsinki ein Hotel nur für Frauen eröffnet. Die Initiative soll es den Frauen ermöglichen 'unter sich' zu bleiben und steht für eine Praxis, die auch im afro-feministischen Milieu gängig ist - sich eine Auszeit von den Unterdrückern nehmen. Doch was ist am Mix eigentlich so verkehrt? Unser WhoCares diese Woche.