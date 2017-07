So sieht Brüssel aus, das Berlin mag: Zum ersten Mal fuhr dieses Jahr beim Christopher Street Day Berlin der European Pride Truck mit. „Europa ist für uns alle, ein Garant für offene Gesellschaft und LGBT-Rechte“, erinnert Florian von der Bürgerbewegung Stand Up Europe zum Sound der Irrepressibles. Mick war für euch mit an Bord.