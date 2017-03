Europa Städtetrip in fünf Redewendungen

Fünf verschiedene Sprichwörter, die europäische Städtenamen enthalten, in fünf Sprachen. Es geht um Städte, Stühle, Eulen und Hafer. Wir zeigen euch im Video, was passiert, wenn diese wagemutigen Menschen vor einer Kamera so tun, als wüssten sie, was sie da gerade von sich geben.